Янник Синнер выиграл 20 последних матчей против американских теннисистов

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в 20 последних матчах против американских теннисистов. Сегодня, 1 октября, он обыграл Лёнера Тьена в финале турнира АТР-500 в Пекине (Китай). Счёт — 6:2, 6:2.

Титул в Пекине стал 21-м в его карьере и 18-м на хардовом покрытии.

Встреча итальянца и американца продолжалась 1 час 13 минут. За это время Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Тьена шесть двойных ошибок, ни одного реализованного брейк-пойнта из двух возможных, а также ни одной выполненной подачи навылет.