Теннис

Янник Синнер выиграл 20 последних матчей против американских теннисистов

Янник Синнер выиграл 20 последних матчей против американских теннисистов
Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в 20 последних матчах против американских теннисистов. Сегодня, 1 октября, он обыграл Лёнера Тьена в финале турнира АТР-500 в Пекине (Китай). Счёт — 6:2, 6:2.

Пекин (м). Финал
01 октября 2025, среда. 09:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Титул в Пекине стал 21-м в его карьере и 18-м на хардовом покрытии.

Встреча итальянца и американца продолжалась 1 час 13 минут. За это время Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Тьена шесть двойных ошибок, ни одного реализованного брейк-пойнта из двух возможных, а также ни одной выполненной подачи навылет.

