Мирра Андреева не смогла выйти в 1/4 финала «тысячника» в Пекине, проиграв Сонай Картал
Российская теннисистка пятая ракетка мира Мирра Андреева уступила в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 81-й ракетке мира из Великобритании Сонай Картал. Счёт — 5:7, 6:2, 5:7.
Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 11:25 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|2
|7
Сонай Картал
С. Картал
Встреча британки и россиянки продолжалась 2 часа 25 минуты. За это время Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из шести возможных. Она выполнила три эйса и допустила шесть двойных ошибок. Картал выполнила две подачи навылет, реализовала один брейк-пойнт из трёх, а также допустила одну двойную ошибку. Мирра расплакалась, когда покидала корт.
В 1/4 финала соревнований Сонай Картал встретится с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая ранее была сильнее Анастасии Потаповой (Россия).
