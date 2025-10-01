Мирра Андреева не смогла выйти в 1/4 финала «тысячника» в Пекине, проиграв Сонай Картал

Российская теннисистка пятая ракетка мира Мирра Андреева уступила в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) 81-й ракетке мира из Великобритании Сонай Картал. Счёт — 5:7, 6:2, 5:7.

Встреча британки и россиянки продолжалась 2 часа 25 минуты. За это время Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из шести возможных. Она выполнила три эйса и допустила шесть двойных ошибок. Картал выполнила две подачи навылет, реализовала один брейк-пойнт из трёх, а также допустила одну двойную ошибку. Мирра расплакалась, когда покидала корт.

В 1/4 финала соревнований Сонай Картал встретится с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая ранее была сильнее Анастасии Потаповой (Россия).