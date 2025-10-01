Скидки
Теннис

Жиль Сервара: Даниил хочет снова бороться за «Шлемы». Он найдёт выход из лабиринта

Жиль Сервара: Даниил хочет снова бороться за «Шлемы». Он найдёт выход из лабиринта
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара заявил о желании игрока бороться за крупные титулы.

— Это не депрессия?
— Нет, я не хочу бросаться такими словами. Это просто жизнь. Мы все через это проходим и в итоге становимся сильнее. Уверен, Даниил тоже с этим справится. Он поменял команду. Это новый этап для него. Я уверен, что вместе они найдут новую энергию, чтобы достичь всего, чего он уже достигал. Я буду очень сильно болеть за него, за новую команду. Мне хочется верить, что он справится со всеми проблемами, а будущее покажет, будет ли так. Но у меня есть уверенность, что будет.

— Откуда она?
— Я знаю и вижу, что Даниил по-прежнему мотивирован. Он правда хочет вернуться на свой уровень, хочет снова бороться за «Шлемы» и выигрывать их. Я уверен, что он найдёт выход из этого лабиринта. В любой момент Даниил может снова превратиться в метеорит, как это было в Роттердаме в 2023-м, где мы тоже столкнулись с очень тяжёлым моментом, — рассказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

31 августа 2025 года стало известно, что Даниил Медведев прекратил многолетнее сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара.

