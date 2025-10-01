Скидки
Янник Синнер обратился к Тьену после финала турнира ATP-500 в Пекине

Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к американцу Лёнеру Тьену после победы на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Синнера.

Пекин (м). Финал
01 октября 2025, среда. 09:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«Я хотел бы начать с Лёнера и всей твоей команды. Знаю, что у тебя отличная команда. Весь сезон ты демонстрировал свой талант. Продолжай в том же духе. Ты показываешь невероятный теннис. Желаю вам всего наилучшего в оставшейся части сезона и, конечно же, в карьере… надеюсь, в будущем мы сможем разделить с тобой ещё больше таких моментов», — сказал Синнер в интервью на корте.

Отметим, что Синнер завоевал свой 21-й титул в карьере. Он шестой раз стал чемпионом турнира категории ATP-500.

