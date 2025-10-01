Янник Синнер обратился к Тьену после финала турнира ATP-500 в Пекине

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к американцу Лёнеру Тьену после победы на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Синнера.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«Я хотел бы начать с Лёнера и всей твоей команды. Знаю, что у тебя отличная команда. Весь сезон ты демонстрировал свой талант. Продолжай в том же духе. Ты показываешь невероятный теннис. Желаю вам всего наилучшего в оставшейся части сезона и, конечно же, в карьере… надеюсь, в будущем мы сможем разделить с тобой ещё больше таких моментов», — сказал Синнер в интервью на корте.
Отметим, что Синнер завоевал свой 21-й титул в карьере. Он шестой раз стал чемпионом турнира категории ATP-500.
