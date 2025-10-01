Скидки
Фото: Янник Синнер и команда с титулом турнира в Пекине

Фото: Янник Синнер и команда с титулом турнира в Пекине
Симоне Ваньоцци, тренер итальянского теннисиста второй ракетки мира Янника Синнера, опубликовал в социальных сетях фотографию с титулом турнира в Пекине. На ней изображены теннисист и его команда.

Сегодня, 1 октября, Синнер обыграл Лёнера Тьена в финале турнира АТР-500 в Китае. Счёт — 6:2, 6:2.

Фото: из личного архива Симоне Ваньоцци

Титул в Пекине стал для Янника Синнера 21-м в его карьере и 18-м на хардовом покрытии. Спортсмен также выиграл 20 последних матчей против американских теннисистов.

Встреча итальянца и американца продолжалась 1 час 13 минут. За это время Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

