Экс-тренер Медведева рассказал, какой момент хотел бы изменить в работе с Даниилом

Экс-тренер Медведева рассказал, какой момент хотел бы изменить в работе с Даниилом
Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара рассказал, какой момент хотел бы изменить в работе с игроком.

— Если бы у вас была возможность изменить что-то в работе в течение этого сезона, вы бы что-то изменили?
— Не думаю. В этом году мы перепробовали почти всё. Я бы ничего не менял. Мы правда старались. И Даниил, и я. Если бы была возможность, я бы вернулся в конец 2023 года. Вот там бы я кое-что поменял. Может быть, два года назад мне стоило кое-что изменить в своём подходе к тренерству, стать лучше. Это могло бы помочь, а могло бы и нет. Но я думаю об этом время от времени, — рассказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

31 августа 2025 года стало известно, что Даниил Медведев прекратил многолетнее сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара.

«Это больше, чем ментальные проблемы». Интервью с Сервара после 10 лет работы с Медведевым
«Это больше, чем ментальные проблемы». Интервью с Сервара после 10 лет работы с Медведевым
