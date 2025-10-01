Экс-тренер Медведева Жиль Сервара высказался о 10 годах работы с россиянином

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара высказался о 10 годах работы с игроком.

— 10 лет вы работали с Даниилом. Как вы оба изменились за это время?

— Время пролетело очень быстро. В 2018-м он выиграл свой первый турнир, а потом несколько месяцев не выигрывал ничего. Следом мы привлекли Франциску в роли психолога, и это очень помогло Даниилу вырасти и по-человечески, и по-теннисному. Мы поймали правильную динамику, он вошёл в топ-20. Тогда он начал выигрывать каждый матч, который мог выиграть. Тогда я понял, что Даниил может любое давление превратить в плюс для себя. Я такого никогда не видел в своей жизни. Я действительно поверил, что вместе мы можем достичь великих вещей. И что самое важное, он сам перестал сомневаться в этом.

Конечно, моя жизнь изменилась. Но сам я почти не изменился. Я всегда считал, что самое важное ― полностью раскрыть свой потенциал. Моя цель ― достичь этого как тренер, и всегда помогать достичь того же игроку, — рассказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

31 августа 2025 года стало известно, что Даниил Медведев прекратил многолетнее сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара.