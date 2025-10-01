Экс-тренер Медведева Сервара назвал главные моменты за 10 лет работы с теннисистом

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара назвал главные моменты за 10 лет работы с игроком.

— Назовите главные счастливые моменты, которые вы пережили с Даниилом, и главные разочарования?

— Если говорить о самом грустном моменте, то это поражение от Синнера в финале Australian Open год назад. Всё тоже могло быть иначе. Как и в матче с Рафой три года назад.

Что касается счастья, то каждый раз, когда мы вместе были на корте, это было наслаждение. Да, это не всегда было легко, как ты понимаешь, ха-ха. Например, этим летом было тяжело, но я всё равно наслаждался. Для меня было кайфом общаться с ним каждый день, обсуждать теннис и жизнь. Мы не тренировались, мы жили на корте. Почти каждый день приносил мне позитивные эмоции.

Хорошо запомнил матч с Краиновичем на Australian Open в 2021 году, когда я покинул стадион. Это было непросто, один из тяжелейших моментов в наших отношениях. Когда я покидал корт, я сказал: «Я верю в тебя, верю, что ты выиграешь, ты сможешь». Если бы он проиграл тот матч, всё могло бы пойти по другому пути. Но нам удалось победить, хоть и было очень нервно (Медведев тогда победил — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:0. — Прим. «Чемпионата»).

И, конечно, победа на US Open. Это были сумасшедшие эмоции. Если быть честным, я пришёл из ниоткуда, если оглядываться на мою карьеру и жизнь. Обо мне никто не знал. Помню, когда Даниил победил Новака Джоковича в Нью-Йорке, я посмотрел на небо и подумал: «Неважно, что было, что случится в будущем, но мы это сделали». Нечто особенное, что я запомню на всю жизнь, — рассказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

31 августа 2025 года стало известно, что Даниил Медведев прекратил многолетнее сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара.