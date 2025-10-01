Скидки
Теннис

Марин Чилич вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, обыграв Басилашвили

Чемпион US Open — 2014, бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич вышел во второй круг турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). На старте турнира он обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Шанхай. 1-й круг
01 октября 2025, среда. 10:50 МСК
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили

Матч теннисистов продолжался 1 час 28 минут. За это время Басилашвили выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Чилича 17 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира категории «Мастерс» в Шанхае Чилич сыграет с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

