Фрэнсис Тиафо: я понятия не имею, как меня можно успокоить за 10 секунд

Американский теннисист 29-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо высказался о своём вспыльчивом характере. Он отметил, что не знает, как его можно успокоить за короткий промежуток времени.

— Если бы кто-то написал инструкцию под названием «Как успокоить Фрэнсиса Тиафо за 10 секунд», что бы было написано в главе первой?

— Как меня успокоить? И сразу в первой главе? Я даже не знаю (улыбается). Что можно там интересненького предложить… О, чувак, я не знаю, понятия не имею (улыбается). Понятия не имею, что-то несерьёзное должно быть.

— Это вообще возможно?

— Да-да, что-то несерьёзное, смешное, так что это приемлемо, — приводит слова Тиафо «БОЛЬШЕ! в YouTube».