Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фрэнсис Тиафо: я понятия не имею, как меня можно успокоить за 10 секунд

Фрэнсис Тиафо: я понятия не имею, как меня можно успокоить за 10 секунд
Фрэнсис Тиафо
Комментарии

Американский теннисист 29-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо высказался о своём вспыльчивом характере. Он отметил, что не знает, как его можно успокоить за короткий промежуток времени.

— Если бы кто-то написал инструкцию под названием «Как успокоить Фрэнсиса Тиафо за 10 секунд», что бы было написано в главе первой?
— Как меня успокоить? И сразу в первой главе? Я даже не знаю (улыбается). Что можно там интересненького предложить… О, чувак, я не знаю, понятия не имею (улыбается). Понятия не имею, что-то несерьёзное должно быть.

— Это вообще возможно?
— Да-да, что-то несерьёзное, смешное, так что это приемлемо, — приводит слова Тиафо «БОЛЬШЕ! в YouTube».

Материалы по теме
Янник Синнер выиграл 20 последних матчей против американских теннисистов
Янник Синнер обратился к Тьену после финала турнира ATP-500 в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android