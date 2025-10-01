Тиафо — о поведении в матчах: мне нравится играть с улыбкой на лице

Американский теннисист 29-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо заявил, что получает наслаждение от матчей, когда играет с позитивным настроем.

— Фрэнсис, ты потрясающий атлет и шоумен. Ты говорил, что можешь играть с радостью, шутить, прикалываться и при этом играть на высоком уровне. Ты вообще всё ещё так думаешь? И как ты думаешь, можно ли выиграть турнир «Большого шлема», пытаясь совершить хайлайты?

— Думаю, это довольно неверно истолковано, как будто я единственный, кто должен оставаться самим собой. Знаете, я люблю эту игру, мне нравится играть с улыбкой на лице, и хочу быть честен, мне просто нужно вернуться к этому. Я потерял много радости от игры, но, когда счастлив, я играю хорошо. Это немного связано с яркими хайлайтами, крутыми ударами. Но я стучусь в дверь, и она почти захлопывается, когда я остаюсь собой, и я искренне верю, что смогу это сделать, — приводит слова Тиафо «БОЛЬШЕ!» в YouTube.