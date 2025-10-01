Фрэнсис Тиафо заявил о желании поменяться жизнью с Леброном Джеймсом на один день

Американский теннисист 29-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо высказался о желании прожить один день жизнью четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющего на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброна Джеймса.

— Фрэнсис, ты фанат НБА. С кем из игроков ты бы поменялся жизнью на один день? Будет ли это день, когда игрок наберёт около 70 очков, или это будет седьмой день игры финала НБА?

— Знаете, Леброн Джеймс. Леброн Джеймс мой любимчик. Я бы хотел сыграть седьмую игру, но я бы хотел ощутить на себе, когда Леброн летел в финальной серии со счётом 3−1 и в итоге вытащил, я бы хотел это прочувствовать, 100%, — приводит слова Тиафо «БОЛЬШЕ!» в YouTube.