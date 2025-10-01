«Я люблю её больше жизни». Тиафо — о своей девушке

Американский теннисист 29-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо рассказал о своих взаимоотношениях с девушкой Айан Брумфилд.

— Если твоя девушка Айан Брумфилд была бы твоим тренером и сидела бы в боксе игрока на матче, что бы ты…

— Чёрт, чёрт, нет, я… Нет, нет, нет. Я люблю её больше жизни, такого не будет.

— Какими будут её первые указания и как ей следует действовать?

— Ну, знаете, она будет в роли босса командовать мной, как обычно, и постоянно указывать, что я делаю не так. И, скорее всего, будет что-то говорить, чтобы я работал ногами, следил за своим форхендом и всё такое, был настроен позитивно. Она ненавидит, когда я веду себя негативно, так что, наверное, так и есть, — приводит слова Тиафо «БОЛЬШЕ!» в YouTube.