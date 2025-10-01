Скидки
Янник Синнер догнал Даниила Медведева по количеству титулов на харде

Янник Синнер догнал Даниила Медведева по количеству титулов на харде
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер догнал россиянина Даниила Медведева по количеству титулов на харде. Игрок завоевал 18-й трофей в карьере на данном покрытии.

Пекин (м). Финал
01 октября 2025, среда. 09:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Сегодня, 1 октября, Янник Синнер стал чемпионом хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче за титул он обыграл американца Лёнера Тьена. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. Лидером по данному показателю среди действующих теннисистов является Новак Джокович (71).

Отметим, что Синнер завоевал свой 21-й титул в карьере. Он шестой раз стал чемпионом турнира категории ATP-500.

