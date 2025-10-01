Скидки
Сонай Картал впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10 рейтинга

81-я ракетка мира из Великобритании Сонай Картал впервые в профессиональной карьере одержала победу над соперницей из первой десятки рейтинга. Сегодня, 1 октября, она обыграла пятую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву в мачте 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 11:25 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 5
7 		2 7
         
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал

Встреча британки и россиянки продолжалась 2 часа 25 минуты. За это время Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из шести возможных. Она выполнила три эйса и допустила шесть двойных ошибок. Картал выполнила две подачи навылет, реализовала один брейк-пойнт из трёх, а также допустила одну двойную ошибку. Мирра расплакалась, когда покидала корт.

В 1/4 финала соревнований Сонай Картал встретится с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

