Сонай Картал впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10 рейтинга

81-я ракетка мира из Великобритании Сонай Картал впервые в профессиональной карьере одержала победу над соперницей из первой десятки рейтинга. Сегодня, 1 октября, она обыграла пятую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву в мачте 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Встреча британки и россиянки продолжалась 2 часа 25 минуты. За это время Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из шести возможных. Она выполнила три эйса и допустила шесть двойных ошибок. Картал выполнила две подачи навылет, реализовала один брейк-пойнт из трёх, а также допустила одну двойную ошибку. Мирра расплакалась, когда покидала корт.

В 1/4 финала соревнований Сонай Картал встретится с чешской теннисисткой Линдой Носковой.