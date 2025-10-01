Янник Синнер обратился к команде после победы на турнире ATP-500 в Пекине

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к акоманде после победы на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале он обыграл американца Лёнера Тьена. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Синнера.

«Команда, спасибо за понимание и работу. Не все здесь. Надеюсь, остальные смотрят из дома. Все люди, которые меня окружают, очень честные. Спасибо за работу со мной. Мы постараемся стать лучше и выложиться по полной. Посмотрим, как сложится концовка сезона. Я очень рад разделить эту победу с вами. Большое спасибо», — сказал Синнер в интервью на корте.

Отметим, что Синнер завоевал свой 21-й титул в карьере. Он шестой раз стал чемпионом турнира категории ATP-500.