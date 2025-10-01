Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер обратился к команде после победы на турнире ATP-500 в Пекине

Янник Синнер обратился к команде после победы на турнире ATP-500 в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к акоманде после победы на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале он обыграл американца Лёнера Тьена. Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Синнера.

«Команда, спасибо за понимание и работу. Не все здесь. Надеюсь, остальные смотрят из дома. Все люди, которые меня окружают, очень честные. Спасибо за работу со мной. Мы постараемся стать лучше и выложиться по полной. Посмотрим, как сложится концовка сезона. Я очень рад разделить эту победу с вами. Большое спасибо», — сказал Синнер в интервью на корте.

Отметим, что Синнер завоевал свой 21-й титул в карьере. Он шестой раз стал чемпионом турнира категории ATP-500.

Материалы по теме
Мирра вслед за Потаповой покидает Пекин в 4-м круге! И Синнер уехал, но с трофеем. LIVE!
Live
Мирра вслед за Потаповой покидает Пекин в 4-м круге! И Синнер уехал, но с трофеем. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android