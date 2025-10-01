Скидки
Теннис

Стефанос Циципас отреагировал на новость о завершении карьеры Гаэлем Монфисом

Стефанос Циципас отреагировал на новость о завершении карьеры Гаэлем Монфисом
Стефанос Циципас
Комментарии

Греческий теннисист 27-я ракетка мира Стефанос Циципас высказался по поводу решения 39-летнего французского спортсмена Гаэля Монфиса уйти из спорта. Он отметил, что ему всегда было в удовольствие играть с французом.

В социальных сетях Циципас поделился отрывком из их совместного матча в рамках турнира UTC Tour, где Монфис заработал очко, благодаря своей яркой игре.

«Удары Гаэля Монфиса были настолько зрелищными, что для меня было честью их принимать», — написал Циципас в социальных сетях.

Гаэль Монфис закончит карьеру в 2026 году. Последним турниром для французского теннисиста станет «Мастерс» в Париже.

