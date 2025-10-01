Александр Шевченко разгромно проиграл на старте «Мастерса» в Шанхае
88-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко не смог выйти во второй круг турнира категории «Мастерс» в Пекине (Китай). На старте соревнований он разгромно проиграл японцу Йосихито Нисиоке. Встреча завершиалсь со счётом 1:6, 2:6.
Шанхай. 1-й круг
01 октября 2025, среда. 11:30 МСК
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Александр Шевченко
А. Шевченко
Встреча теннисистов продлилась 1 час 10 минут. За это время Шевченко сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти. На счету японца два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге Йосихито Нисиока сыграет с 14-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.
