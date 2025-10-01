Скидки
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек — Эмма Наварро, результат матча 1 октября 2025, счет 1:2, 1/8 финала WTA-1000 в Пекине

Эмма Наварро повесила Иге Швёнтек «баранку» и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
Эмма Наварро
Комментарии

Американская теннисистка 17-й ракетка мира Эмма Наварро одолела титулованную соперницу из Польши вторую ракетку мира Игу Швёнтек в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Счёт — 6:4, 4:6, 6:0.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 14:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 0
6 		4 6
         
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. За это время Швёнтек удалось реализовать три брейк-пойнта из семи, выполнить девять эйсов. Она также допустила пять двойных ошибок. Наварро выполнила две подачи навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 и допустила три двойные ошибки.

В 1/4 финала соревнований американская спортсменка Эмма Наварро сыграет с сильнейшей в матче Марта Костюк (Украина) — Кори Гауфф (США).

