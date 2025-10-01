Эмма Наварро повесила Иге Швёнтек «баранку» и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
Американская теннисистка 17-й ракетка мира Эмма Наварро одолела титулованную соперницу из Польши вторую ракетку мира Игу Швёнтек в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Счёт — 6:4, 4:6, 6:0.
Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 14:10 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|4
|6
Эмма Наварро
Э. Наварро
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. За это время Швёнтек удалось реализовать три брейк-пойнта из семи, выполнить девять эйсов. Она также допустила пять двойных ошибок. Наварро выполнила две подачи навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 и допустила три двойные ошибки.
В 1/4 финала соревнований американская спортсменка Эмма Наварро сыграет с сильнейшей в матче Марта Костюк (Украина) — Кори Гауфф (США).
