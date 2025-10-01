Чесноков: Кузнецова много сделала для спорта — она достойна включения в Зал славы

Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался по поводу номинирования Светланы Кузнецовой в Зал славы тенниса. Вместе с россиянкой номинацию получил Роджер Федерер.

«Светлана Кузнецова заслуженно номинирована на включение в Международный зал теннисной славы. Она же выиграла два турнира «Большого шлема». Это очень хорошее решение, ведь Кафельников и Сафин уже там. В связи с текущей ситуацией сложно сказать, включат её туда или нет. Но она в течение нескольких лет находилась в топ-10, много сделала для спорта и посвятила себя тренерству. Я считаю, что она достойна включения в Зал славы, но решение не за мной», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Светлана Кузнецова выиграла 34 турнира WTA, из которых 18 — в одиночном разряде. Она также является чемпионкой US Open — 2004 и Открытого чемпионата Франции — 2009.