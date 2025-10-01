Кузнецова представлена без флага России в голосовании на включение в Зал славы тенниса

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова представлена без российского флага в голосовании на включение в Зал славы тенниса.

Также номинацию получили аргентинец чемпион US Open — 2009 и победитель 22 турниров ATP Хуан-Мартин дель Потро и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер. Их флаги представлены в голосовании.

Светлана Кузнецова — победительница 34 турниров WTA (18 — в одиночном разряде). В одиночном разряде Кузнецова выигрывала US Open — 2004 и Открытый чемпионат Франции в 2009 году. Также Светлана дважды побеждала на Australian Open (2005, 2012) в парном разряде.