Чесноков: если Федерер не попадёт в Международный зал славы, номинация обесценится

Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков заявил, что Роджер Федерер должен быть включён в Зал славы тенниса. Если этого не произойдёт, то номинация может потерять своё значение в спортивном сообществе.
«Если Федерер не попадёт в Международный зал теннисной славы, эта номинация обесценится в моих глазах. Федерер должен быть там не двумя ногами, а всеми четырьмя лапами!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Вместе с титулованным швейцарцем номинацию на включение в Зал славы получила и российская теннисистка Светлана Кузнецова.