Андрей Чесноков высказался о поражении Медведева в полуфинале от Тьена в Пекине

Андрей Чесноков высказался о поражении Медведева в полуфинале от Тьена в Пекине
Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков оценил поражение Даниила Медведева (18-я ракетка мира) в полуфинале турнира в Пекине. Медведев уступил американцу Лёнеру Тьену, снявшись с турнира прямо во время матча.

«Честно говоря, не знаю, как Медведев опять проиграл, — всё было в его руках. Я так понимаю, у него была какая-то чудовищная усталость, поэтому он не смог дальше продолжать. Он проиграл свою подачу при счёте 4:1, но потом сделал обратный брейк. Даже при счёте 5:3 и 0-30 на своей подаче он сначала ошибся, а потом подал в аут. Затем снова выиграл очко, однако во время розыгрыша, где был пустой корт, Даниил бьёт в аут. Это что-то! С этого момента матч закончился. Конечно, Медведев ещё дёргался… Но очень обидно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

