«Мне действительно нравится играть здесь». Синнер — о победе в Пекине

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ощущениями после того, как одержал победу на турнире АТР-500 в Пекине. В финале турнира Синнер обыграл американца Лёнера Тьена со счётом 6:2, 6:2. Синнер одержал победу в Пекине во второй раз в карьере, сравнявшись по этому показателю с сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

– С этой победой вы стали двукратным чемпионом в Пекине, как Джокович и Надаль. Что вы чувствуете по этому поводу?

– Это, конечно, здорово — видеть своё имя рядом с ними. Но в то же время, как я всегда говорю, все разные, каждый идёт своим путём в карьере. Я даже не знаю, сколько раз они играли здесь.

Для меня это всегда будет особенный турнир, независимо от того, что будет дальше. Необычно приехать впервые в место и сразу выиграть. Это случилось со мной здесь. А теперь три финала подряд за три года. Это значит, что мне действительно нравится играть здесь в теннис, я чувствую себя очень комфортно.

Также приятно видеть, что здесь играли другие великие игроки. Это здорово, – сказал Синнер на пресс-конференции после финального матча.