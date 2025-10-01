Скидки
Стэн Вавринка — Фабиан Марожан, результат матча 1 октября 2025, счет 1:2, 1-й круг Мастерса в Шанхае

Стэн Вавринка проиграл Марожану на старте «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

129-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Шанхае, уступив в стартовом матче турнира венгерскому теннисисту Фабиану Марожану (57-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:4, 4:6.

Шанхай. 1-й круг
01 октября 2025, среда. 15:55 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 4
         
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. За время матча Марожан выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Стэн Вавринка сделал в игре три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге «Мастерса» в Шанхае Марожан сыграет с американским теннисистом Тейлором Фрицем.

