Стэн Вавринка проиграл Марожану на старте «Мастерса» в Шанхае
129-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Шанхае, уступив в стартовом матче турнира венгерскому теннисисту Фабиану Марожану (57-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:4, 4:6.
Шанхай. 1-й круг
01 октября 2025, среда. 15:55 МСК
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. За время матча Марожан выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Стэн Вавринка сделал в игре три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге «Мастерса» в Шанхае Марожан сыграет с американским теннисистом Тейлором Фрицем.
