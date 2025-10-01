Стэн Вавринка проиграл Марожану на старте «Мастерса» в Шанхае

129-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Шанхае, уступив в стартовом матче турнира венгерскому теннисисту Фабиану Марожану (57-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:4, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. За время матча Марожан выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Стэн Вавринка сделал в игре три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге «Мастерса» в Шанхае Марожан сыграет с американским теннисистом Тейлором Фрицем.