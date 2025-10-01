Скидки
«Всегда можно выбирать». Синнер — о необходимости пропуска турниров в сезоне

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о том, необходимо ли игрокам пропускать турниры по ходу сезона.

– Скоро вы поедете в Шанхай. Мы знаем, что в Токио Карлос Алькарас объявил, что снялся с турнира. Он сказал, что в будущем, возможно, стоит задуматься, стоит ли пропускать некоторые турниры в конце сезона, когда календарь становится слишком плотным. Ига Швёнтек тоже говорила, что пропустит турниры, потому что правила слишком напряжённые. Хотелось бы узнать ваше мнение. Календарь слишком жёсткий? В будущем вы могли бы отказаться от обязательных турниров ради здоровья или по другим причинам?
– Я уже пропускал много турниров. Например, в прошлом году я не играл в некоторых. Конечно, многое зависит от результатов. Если ты постоянно доходишь очень далеко, как Карлос в этом сезоне, где почти всегда играл хотя бы в финале… Турниры тоже стали длиннее. «Мастерсы» — это почти двухнедельные соревнования, а не недельные. В какой-то момент, думаю, нужно пропускать турниры. Но у каждого своё видение, да?

Я пропустил в прошлом году пару турниров, потому что считал это правильным решением для тела и головы. В этом году тоже, например, я не играл в Торонто или Монреале. Иногда нужно отказываться от турниров.

Всегда можно выбирать. Да, они называются обязательными, но, в конце концов, ты всё равно можешь выбрать. Я всегда выбирал и буду выбирать лучшее для себя, – сказал Синнер на пресс-конференции после окончания турнира в Пекине.

«Мне действительно нравится играть здесь». Синнер — о победе в Пекине
