Наварро — вторая теннисистка в WTA, обыгравшая Швёнтек в решающем сете с «баранкой»

Комментарии

Американская теннисистка 17-й ракетка мира Эмма Наварро стала лишь второй теннисисткой, которой удалось выиграть в решающем сете у польки Иги Швёнтек в рамках турнира WTA с «баранкой», сообщает аккаунта Opta Ace в социальной сети Х. Наварро обыграла Швёнтек в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине со счётом 6:4, 4:6, 6:0.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 14:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 0
6 		4 6
         
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Ранее единственной теннисисткой, которой удавалось выиграть решающий сет «под ноль» у польки, была белоруска Арина Соболенко, которая обыграла польку в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2025 со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

В четвертьфинале соревнований американская спортсменка Эмма Наварро сыграет с сильнейшей в матче Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США).

