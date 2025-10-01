Наварро — вторая теннисистка в WTA, обыгравшая Швёнтек в решающем сете с «баранкой»
Американская теннисистка 17-й ракетка мира Эмма Наварро стала лишь второй теннисисткой, которой удалось выиграть в решающем сете у польки Иги Швёнтек в рамках турнира WTA с «баранкой», сообщает аккаунта Opta Ace в социальной сети Х. Наварро обыграла Швёнтек в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине со счётом 6:4, 4:6, 6:0.
Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 14:10 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|4
|6
Эмма Наварро
Э. Наварро
Ранее единственной теннисисткой, которой удавалось выиграть решающий сет «под ноль» у польки, была белоруска Арина Соболенко, которая обыграла польку в полуфинале «Ролан Гаррос» – 2025 со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.
В четвертьфинале соревнований американская спортсменка Эмма Наварро сыграет с сильнейшей в матче Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США).
Комментарии
