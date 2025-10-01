Скидки
Селиваненко высказался о возможном включении Кузнецовой в Зал славы тенниса

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о возможном включении победительницы двух турниров «Большого шлема», бывшей второй ракетки мира российской теннисистки Светланы Кузнецовой в Зал славы тенниса.

«Сам факт номинирования в число кандидатов на включение в Международный зал теннисной славы всегда почётен. Светлана на протяжении всей своей яркой карьеры была одной из наиболее заметных и уважаемых теннисисток как на корте, так и за его пределами.

Очевидно, что среди номинантов на включение в 2026 году Роджер неоспоримый фаворит. Ну а выбор второго претендента всегда субъективен. Все кандидаты достойны и со временем наверняка будут включены. Вопрос, скорее, в очерёдности по времени», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

