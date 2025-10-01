Матч с Наварро стал для Швёнтек вторым в карьере в WTA по количеству невынужденных ошибок

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек провела второй матч в карьере в WTA по количеству сделанных невынужденных ошибок, сообщает Opta Ace в своём аккаунте в социальной сети Х. Швёнтек проиграла в матче 1/8 финала турнира в Пекине (Китай) американке Эмме Наварро со счётом 4:6, 6:4, 0:6.

Во встрече с Эммой Наварро Швёнтек допустила 70 невынужденных ошибок. Большее количество невынужденных ошибок Швёнтек допускала лишь в 2021 году в третьем круге турнира в Риме в матче с чешкой Барборой Крейчиковой, в котором ей удалось одержать победу со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:5.

В четвертьфинале соревнований американская спортсменка Эмма Наварро сыграет с сильнейшей в матче Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США).