Джессика Пегула обыграла Костюк и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв в матче четвёртого круга украинскую теннисистку Марту Костюк (28-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. За время матча Пегула не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 8 из 13 брейк-пойнтов. Марта Костюк сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

За право выйти в полуфинал соревнований Джессика Пегула поспорит с соотечественницей Эммой Наварро.