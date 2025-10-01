Джессика Пегула обыграла Костюк и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
Поделиться
Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв в матче четвёртого круга украинскую теннисистку Марту Костюк (28-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.
Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 17:05 МСК
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|1
|
|6 4
|6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. За время матча Пегула не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 8 из 13 брейк-пойнтов. Марта Костюк сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
За право выйти в полуфинал соревнований Джессика Пегула поспорит с соотечественницей Эммой Наварро.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 октября 2025
-
20:13
-
19:55
-
19:28
-
19:25
-
19:05
-
19:02
-
18:30
-
18:25
-
18:05
-
17:50
-
17:48
-
17:47
-
17:31
-
17:15
-
16:40
-
16:35
-
16:34
-
14:55
-
14:48
-
14:45
-
14:33
-
13:58
-
13:50
-
13:43
-
13:30
-
13:00
-
13:00
-
12:49
-
12:48
-
12:40
-
12:31
-
12:29
-
12:05
-
11:54
-
11:50