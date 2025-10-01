Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джессика Пегула — Марта Костюк, результат матча 1 октября 2025, счет 2:1, 1/8 финала WTA-1000 в Пекине

Джессика Пегула обыграла Костюк и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
Комментарии

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв в матче четвёртого круга украинскую теннисистку Марту Костюк (28-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 17:05 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 1
6 		6 4 6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут. За время матча Пегула не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 8 из 13 брейк-пойнтов. Марта Костюк сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

За право выйти в полуфинал соревнований Джессика Пегула поспорит с соотечественницей Эммой Наварро.

Материалы по теме
Мирра в Пекине сенсационно проиграла 81-й ракетке. Та впервые одолела теннисистку топ-5
Мирра в Пекине сенсационно проиграла 81-й ракетке. Та впервые одолела теннисистку топ-5
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android