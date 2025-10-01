Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: почему Андреева проиграла сенсационно? Картал — хорошая теннисистка

Чесноков: почему Андреева проиграла сенсационно? Картал — хорошая теннисистка
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков прокомментировал поражение российской теннисистки Мирры Андреевой в матче четвёртого круга турнира в Пекине. Андреева уступила британке Сонай Картал (5:7, 6:2, 5:7).

«Почему Мирра Андреева проиграла сенсационно? Если бы Картал не умела играть, это была бы сенсация. Но та девочка — хороший игрок. Также Мирра сенсационно проиграла Буассон на «Ролан Гаррос», где, по идее, должна была выигрывать. Но Картал — девочка в стиле мальчика, как и Буассон. Возможно, Мирра смотрит на них и не понимает, против кого играет.

Я в следующий раз ей сделаю подсказку, что она играет против девчонок, а не мальчишек. Та же Павлюченкова на «Уимблдоне» еле ноги унесла от Картал. Это хороший игрок, и в поражении Андреевой нет никакой сенсации», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Мирра Андреева не смогла выйти в 1/4 финала «тысячника» в Пекине, проиграв Сонай Картал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android