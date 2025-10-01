Чесноков: почему Андреева проиграла сенсационно? Картал — хорошая теннисистка

Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков прокомментировал поражение российской теннисистки Мирры Андреевой в матче четвёртого круга турнира в Пекине. Андреева уступила британке Сонай Картал (5:7, 6:2, 5:7).

«Почему Мирра Андреева проиграла сенсационно? Если бы Картал не умела играть, это была бы сенсация. Но та девочка — хороший игрок. Также Мирра сенсационно проиграла Буассон на «Ролан Гаррос», где, по идее, должна была выигрывать. Но Картал — девочка в стиле мальчика, как и Буассон. Возможно, Мирра смотрит на них и не понимает, против кого играет.

Я в следующий раз ей сделаю подсказку, что она играет против девчонок, а не мальчишек. Та же Павлюченкова на «Уимблдоне» еле ноги унесла от Картал. Это хороший игрок, и в поражении Андреевой нет никакой сенсации», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.