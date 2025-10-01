«В этом году ситуация была другой». Синнер — о подготовке к концовке сезона

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, повлияло ли отстранение от турниров в начале года на его состояние к концу сезона.

– В начале сезона вы пропустили три месяца. Как это повлияло на вас сейчас, на этом этапе года? Вы сыграли меньше матчей, чем обычно. Чувствуете ли вы себя свежее по сравнению с другими годами?

– Это непросто. Мне кажется, в прошлом году мы тоже хорошо спланировали сезон. Я смог отлично играть в конце года, потому что сделал выбор пропустить некоторые турниры.

Не могу сказать, что это правильный или неправильный выбор. Никогда не знаешь наверняка. Я стараюсь понимать. В 23–24 года это сложно, потому что ты ещё молодой и не до конца понимаешь своё тело и разум, что лучше для тебя. Поэтому рядом должны быть лучшие люди, которые помогают тебе в таких моментах.

Три месяца… Когда у тебя травма, это проще принять. В этом году ситуация была другой, было нелегко. Но я использовал это время для работы. Мы очень много тренировались, и я чувствую, что физически становлюсь немного лучше с каждым разом.

Но если вспомнить прошлый год, то и тогда я был свежим к концу сезона благодаря сделанным ранее выборам. Вот и всё, – сказал Синнер во время пресс-конференции после окончания турнира в Пекине.