Наварро — о встрече со Швёнтек: пришлось внести коррективы после наших прошлых матчей

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче четвёртого круга турнира Наварро одержала победу над полькой Игой Швёнтек со счётом 6:4, 4:6, 6:0.

– Матч был тяжёлым, но вы справились отлично. Вы сохраняли полную концентрацию, играли с огромным настроем. Что именно в вашей тактике сегодня было другим по сравнению с двумя предыдущими встречами? Могли бы вы рассказать об этом?

– Да, мне определённо пришлось внести некоторые коррективы после наших прошлых матчей. Раньше я выигрывала максимум три гейма, поэтому сегодня я хотела выйти на корт и сыграть спокойно, стабильно и сосредоточенно. Думаю, мне это удалось. Так что я довольна тем, как прошёл матч, и очень рада, что двигаюсь дальше в следующий раунд, – сказала Наварро в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира в Пекине Эмма Наварро сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой.