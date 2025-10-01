Наварро — о встрече со Швёнтек: пришлось внести коррективы после наших прошлых матчей

Восьмая ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче четвёртого круга турнира Наварро одержала победу над полькой Игой Швёнтек со счётом 6:4, 4:6, 6:0.
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|4
|6
– Матч был тяжёлым, но вы справились отлично. Вы сохраняли полную концентрацию, играли с огромным настроем. Что именно в вашей тактике сегодня было другим по сравнению с двумя предыдущими встречами? Могли бы вы рассказать об этом?
– Да, мне определённо пришлось внести некоторые коррективы после наших прошлых матчей. Раньше я выигрывала максимум три гейма, поэтому сегодня я хотела выйти на корт и сыграть спокойно, стабильно и сосредоточенно. Думаю, мне это удалось. Так что я довольна тем, как прошёл матч, и очень рада, что двигаюсь дальше в следующий раунд, – сказала Наварро в интервью на корте.
В четвертьфинале турнира в Пекине Эмма Наварро сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой.
- 1 октября 2025
