Теннис Новости

«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей 1 октября

«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей 1 октября
Сегодня, 1 октября, в Шанхае (Китай) прошли матчи первого круга турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого игрового дня соревнований.

«Мастерс» в Шанхае. 1-й круг. Результаты матчей 1 октября:

  • Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Мюллер (Франция) – 6:7 (6:8), 6:1, 6:1;
  • Хауме Мунар (Испания) – Мартон Фучович (Венгрия) – 4:6, 7:5, 6:1;
  • Себастьян Офнер (Австрия, SR) – Лука Нарди (Италия) – 6:3, 3:6, 2:6;
  • Адам Уолтон (Австралия) – Маттия Беллуччи (Италия) – 6:7 (6:8), 1:6;
  • Джордан Томпсон (Австралия) – Аугуст Хольмгрен (Дания, Q) – 4:6, 6:3, 6:4;
  • Тристан Скулкейт (Австралия) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 3:6, 4:6;
  • Адриан Маннарино (Франция) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:5, 7:6 (7:5);
  • Марин Чилич (Хорватия) – Николоз Басилашвили (Грузия, Q) – 6:3, 7:6 (7:5);
  • Йосихито Нисиока (Япония, Q) – Александр Шевченко (Казахстан, LD) – 6:1, 6:2;
  • Ласло Джере (Сербия) – Валентен Вашеро (Польша, Q) – 3:6, 4:6;
  • Себастьян Корда (США) – Зизу Бергс (Бельгия) – 4:6, 5:7;
  • Чжан Чжичжэнь (Китай) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:2, 3:6, 4:6;
  • Лоренцо Сонего (Италия) – Янник Ханфман (Германия, Q) – 6:2, 3:6, 1:6;
  • Фабиан Марожан (Венгрия) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – 6:1, 4:6, 6:4.

Мастерс в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

