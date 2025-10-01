Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 1 октября

Сегодня, 1 октября, в Пекине (Китай) завершился очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвёртого круга турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Четвёртый круг. Результаты матчей 1 октября:

Анастасия Потапова (Россия) – Линда Носкова (Чехия, 26) – 2:6, 4:6;

(Россия) – Линда Носкова (Чехия, 26) – 2:6, 4:6; Мирра Андреева (Россия, 4) – Сонай Картал (Великобритания) – 5:7, 6:2, 5:7;

(Россия, 4) – Сонай Картал (Великобритания) – 5:7, 6:2, 5:7; Ига Швёнтек (Польша, 1) – Эмма Наварро (США, 16) – 4:6, 6:4, 0:6;

Марта Костюк (Украина, 23) – Джессика Пегула (США, 5) – 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующая чемпионка турнира — американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она победила Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.