Синнер: всегда говорю, что сравнивать меня с Новаком неправильно, он в другой лиге

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о том, сможет ли он обойти серба Новака Джоковича по количеству титулов на турнире в Пекине (Китай). Синнер во второй раз в карьере стал победителем соревнований, обыграв в финале турнира американца Лёнера Тьена — 6:2, 6:2.

– Вы дважды выиграли здесь крупнейший трофей менее чем за три года. Только Новак Джокович побеждал здесь шесть раз. Как думаете, сможете побить рекорд Новака? И будете ли вы приезжать сюда так же часто, как он?

– Не знаю (улыбается). Я всегда говорю, что сравнивать меня с Новаком неправильно, он в другой лиге с учётом всего, чего он достиг. Я просто обычный 24-летний парень, который старается играть в лучший теннис, на какой способен. Да, я выиграл несколько больших титулов в своей молодой карьере, но посмотрим, как долго я смогу держать этот уровень. То, что Новак, Рафа и Роджер делали 15 и более лет — это невероятно. Новак всё ещё здесь и показывает потрясающий теннис. Так что посмотрим.

Но я не сравниваю себя. Я здесь, чтобы играть, получать удовольствие. Я рад, что могу сказать: я выиграл здесь дважды. Если останется два? Если будет больше — я ещё больше рад? Не знаю, буду ли я более счастлив. Я очень рад, что могу сказать: я выиграл здесь два раза. А дальше посмотрим, – сказал Синнер на пресс-конференции после окончания турнира в Пекине.