Пегула — о победе над Костюк в Пекине: чувствовала, что играю в хороший теннис

Седьмая ракетка мира американка Джессика Пегула прокомментировала выход в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче четвёртого круга турнира она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

– Джессика, это был действительно тяжёлый матч, полный поворотов и неожиданных моментов. Что у вас было на уме после того, как вы проиграли второй сет? И как вам удалось собраться и выступить сильнее?

— Я чувствовала, что всё ещё играю в хороший теннис. Мне просто нужно было сосредоточиться на своей подаче и приёме. А потом, честно говоря, я чувствовала себя довольно комфортно, выходя на третий сет. Я особо не расстраивалась из-за проигрыша второго, хотя он был близким по счёту и у меня были шансы. Просто немного не повезло. Я думала: «Я промахнулась этим бэкхендом всего чуть-чуть». Форхенд, который прокатился на её сторону, — так близко. Поэтому я просто старалась сохранять хорошее настроение, – сказала Пегула в интервью на корте.

За право сыграть в полуфинале соревнований Джессика Пегула поспорит с соотечественницей Эммой Наварро.