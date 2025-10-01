«Казалось, что ничего не получается». Швёнтек — о матче с Эммой Наварро в Пекине

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала поражение в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Пекине с американкой Эммой Наварро (4:6, 6:4, 0:6).
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|4
|6
– Можете немного подробнее рассказать, что произошло, особенно в третьем сете? Это была травма, физические проблемы или психологический момент?
– Нет, травм нет. Я просто сегодня плохо сыграла. Во втором сете мне удалось немного исправиться. А в третьем, наверное, ошибки, которые я делала с самого начала матча, вернулись. Да, я вроде понимала, что делаю не так, но не исправляла это, а продолжала делать неправильно. Из-за этого, конечно, была немного нервная и, возможно, слишком эмоциональная. В следующий раз постараюсь сохранять больше спокойствия, чтобы голова была свободна для решения проблем. Честно говоря, мне казалось, что ничего не получается. Из-за этого я становилась всё более нервной.
– Что вы смогли скорректировать в середине матча, чтобы найти ритм?
– Не знаю. Сейчас мне нужно будет пересмотреть матч, потому что я просто пыталась корректировать движения и лучше перемещаться на корте. Возможно, в нескольких геймах это сработало, но потом опять перестала хорошо двигаться. Думаю, дело было в мелочах: иногда сделать ещё один удар или принять более безопасное решение. В первом сете я этого не делала и мяч уходил в аут. Трудно назвать что-то одно конкретное, – сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.
- 1 октября 2025
-
21:39
-
21:38
-
21:16
-
20:54
-
20:25
-
20:13
-
19:55
-
19:28
-
19:25
-
19:05
-
19:02
-
18:30
-
18:25
-
18:05
-
17:50
-
17:48
-
17:47
-
17:31
-
17:15
-
16:40
-
16:35
-
16:34
-
14:55
-
14:48
-
14:45
-
14:33
-
13:58
-
13:50
-
13:43
-
13:30
-
13:00
-
13:00
-
12:49
-
12:48
-
12:40