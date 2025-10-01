Скидки
«Казалось, что ничего не получается». Швёнтек — о матче с Эммой Наварро в Пекине

«Казалось, что ничего не получается». Швёнтек — о матче с Эммой Наварро в Пекине
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала поражение в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Пекине с американкой Эммой Наварро (4:6, 6:4, 0:6).

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 14:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 0
6 		4 6
         
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

– Можете немного подробнее рассказать, что произошло, особенно в третьем сете? Это была травма, физические проблемы или психологический момент?
– Нет, травм нет. Я просто сегодня плохо сыграла. Во втором сете мне удалось немного исправиться. А в третьем, наверное, ошибки, которые я делала с самого начала матча, вернулись. Да, я вроде понимала, что делаю не так, но не исправляла это, а продолжала делать неправильно. Из-за этого, конечно, была немного нервная и, возможно, слишком эмоциональная. В следующий раз постараюсь сохранять больше спокойствия, чтобы голова была свободна для решения проблем. Честно говоря, мне казалось, что ничего не получается. Из-за этого я становилась всё более нервной.

– Что вы смогли скорректировать в середине матча, чтобы найти ритм?
– Не знаю. Сейчас мне нужно будет пересмотреть матч, потому что я просто пыталась корректировать движения и лучше перемещаться на корте. Возможно, в нескольких геймах это сработало, но потом опять перестала хорошо двигаться. Думаю, дело было в мелочах: иногда сделать ещё один удар или принять более безопасное решение. В первом сете я этого не делала и мяч уходил в аут. Трудно назвать что-то одно конкретное, – сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.

Матч с Наварро стал для Швёнтек вторым в карьере в WTA по количеству невынужденных ошибок
