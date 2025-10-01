Первая и вторая ракетки мира впервые с 2020 года выиграли титулы ATP в одну неделю

Впервые за пять лет, с 2020 года, первая и вторая ракетки мира выиграли титулы ATP в пределах одной недели.

В текущем сезоне этого достигли испанец Карлос Алькарас (первая строчка мирового рейтинга) и итальянец Янник Синнер (вторая ракетка мира).

Алькарас во вторник, 30 сентября, стал победителем Открытого чемпионата Японии, где в финале одолел американца Тейлора Фрица (6:4, 6:4). Янник Синнер в среду, 1 октября, выиграл Открытый чемпионат Китая, встретившись в финале с представителем США Лёнером Тьеном (6:2, 6:2).

Предыдущее достижение в виде двух титулов ATP за неделю принадлежало сербу Новаку Джоковичу и испанцу Рафаэлю Надалю. Тогда Джокович на турнире в Дубае одолел грека Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4). Надаль обыграл американца Тейлора Фрица на Открытом чемпионате Мексики (6:3, 6:2).