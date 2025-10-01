Пегула — 4-я по возрасту теннисистка с 20 и более четвертьфиналами на WTA-1000 с 2009 года

Седьмая ракетка мира американка Джессика Пегула стала четвёртой по возрасту теннисисткой с 2009 года, которой удалось выйти в 20 и более четвертьфиналов на турнире серии WTA-1000, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Это произошло после того, как Пегула обыграла украинку Марту Костюк в матче 1/8 финала «тысячника» в Пекине со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.
Джессика Пегула достигла этого показателя в возрасте 31 года и 181 дня. Самой возрастной теннисисткой, которой удалось выйти в 20 и более четвертьфиналов на турнирах WTA-1000 с 2009 года, является американка Винус Уильямс (38 лет и 260 дней). 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс идёт на второй позиции в этом списке (32 года и 312 дней), китаянка Ли На замыкает тройку самых возрастных теннисисток с 20 и более четвертьфиналами на турнирах WTA-1000 с 2009 года, она достигла этого показателя в возрасте 32 лет и 19 дней.
В четвертьфинале «тысячника» в Пекине Пегула сыграет с соотечественницей Эммой Наварро.
