Пегула — 4-я по возрасту теннисистка с 20 и более четвертьфиналами на WTA-1000 с 2009 года

Седьмая ракетка мира американка Джессика Пегула стала четвёртой по возрасту теннисисткой с 2009 года, которой удалось выйти в 20 и более четвертьфиналов на турнире серии WTA-1000, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Это произошло после того, как Пегула обыграла украинку Марту Костюк в матче 1/8 финала «тысячника» в Пекине со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 17:05 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 1
6 		6 4 6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Джессика Пегула достигла этого показателя в возрасте 31 года и 181 дня. Самой возрастной теннисисткой, которой удалось выйти в 20 и более четвертьфиналов на турнирах WTA-1000 с 2009 года, является американка Винус Уильямс (38 лет и 260 дней). 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс идёт на второй позиции в этом списке (32 года и 312 дней), китаянка Ли На замыкает тройку самых возрастных теннисисток с 20 и более четвертьфиналами на турнирах WTA-1000 с 2009 года, она достигла этого показателя в возрасте 32 лет и 19 дней.

В четвертьфинале «тысячника» в Пекине Пегула сыграет с соотечественницей Эммой Наварро.

