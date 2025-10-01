Швёнтек: есть несколько вещей, которые я хочу улучшить на корте

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, какие ощущения она испытывает перед началом «тысячника» в Ухане (Китай), который пройдёт с 6 по 12 октября.

– Как вы чувствуете себя перед Уханем?

– Честно говоря, есть несколько вещей, которые я хочу улучшить на корте. Постараюсь поработать над ними в ближайшие дни.

Я никогда там не была, даже не знаю, как выглядит площадка и корты. Думаю, будет интересно увидеть новое место. Хорошо, что турнир короткий: независимо от результата, можно быстро закончить матч и продолжить работу, войти в ритм.

Я просто постараюсь сделать всё возможное, поработать на тренировках и быть готовой к первому матчу, – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Пекине.