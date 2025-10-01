Скидки
Теннис

Картал — о матче с Андреевой в Пекине: она заставила меня показать лучший теннис

Картал — о матче с Андреевой в Пекине: она заставила меня показать лучший теннис
81-я ракетка мира британская теннисистка Сонай Картал прокомментировала свою победу над россиянкой Миррой Андреевой в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) со счётом 7:5, 2:6, 7:5.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 11:25 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 5
7 		2 7
         
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал

– Я знала, что сегодняшний матч будет очень непростым. Она входит в топ-10 не просто так. Сегодня она заставила меня показать мой лучший теннис. Это её заслуга — заставить меня играть на таком уровне. Я очень довольна тем уровнем, который мне удалось показать.

– У вас получился очень напряжённый третий сет. Как удаётся сохранять самообладание, чтобы одержать победу?
– Думаю, то, как я держусь на корте, — один из моих главных козырей. С другой стороны корта вы на самом деле не поймёте, выигрываю я или проигрываю. Я просто стараюсь оставить второй сет позади. Мирра показала отличный теннис, поэтому я пыталась выровнять ситуацию в третьем сете и держать давление от счёта на максимальном уровне, – сказала Картал в интервью на корте.

Мирра в Пекине сенсационно проиграла 81-й ракетке. Та впервые одолела теннисистку топ-5
Мирра в Пекине сенсационно проиграла 81-й ракетке. Та впервые одолела теннисистку топ-5
