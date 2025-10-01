Картал — о матче с Андреевой в Пекине: она заставила меня показать лучший теннис

81-я ракетка мира британская теннисистка Сонай Картал прокомментировала свою победу над россиянкой Миррой Андреевой в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) со счётом 7:5, 2:6, 7:5.
– Я знала, что сегодняшний матч будет очень непростым. Она входит в топ-10 не просто так. Сегодня она заставила меня показать мой лучший теннис. Это её заслуга — заставить меня играть на таком уровне. Я очень довольна тем уровнем, который мне удалось показать.
– У вас получился очень напряжённый третий сет. Как удаётся сохранять самообладание, чтобы одержать победу?
– Думаю, то, как я держусь на корте, — один из моих главных козырей. С другой стороны корта вы на самом деле не поймёте, выигрываю я или проигрываю. Я просто стараюсь оставить второй сет позади. Мирра показала отличный теннис, поэтому я пыталась выровнять ситуацию в третьем сете и держать давление от счёта на максимальном уровне, – сказала Картал в интервью на корте.
