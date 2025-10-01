Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 2 октября

2 октября в Пекине (Китай) пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. 1/4 финала. Расписание матчей 2 октября (время московское):

10:00. Ева Лис (Германия) – Кори Гауфф (США, 2);

13:00. Жасмин Паолини (Италия, 6) – Аманда Анисимова (США, 3).

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.