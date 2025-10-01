Скидки
Теннис

Монфис рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры

Монфис рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры
Аудио-версия:
53-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, когда он начал задумываться о завершении карьеры, отметив матч с британцем Джеком Дрейпером на «Ролан Гаррос» – 2025, в котором он проиграл со счётом 3:6, 6:4, 3:6, 5:7.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2025, четверг. 21:35 МСК
Гаэль Монфис
42
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 5
6 		4 6 7
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

— Объявить о завершении карьеры — это особенный момент в жизни. В каком вы сейчас настроении?
— Уже какое-то время эта мысль у меня в голове. Я начал задумываться об этом после «Ролан Гаррос». Тогда я сам себе задал вопрос после матча с Дрейпером, где у нас получилась хорошая заруба: «Гаэль, как думаешь, сколько ещё «Ролан Гаррос» ты сможешь провести на хорошем уровне?» Я чувствовал себя хорошо, но мне хотелось снова испытать это волнение — возможность зацепить кого-то из топ-5, выиграть ещё один-два больших матча. И ответ, который я себе дал, был таким: их у меня осталось не так много. Именно тогда эта мысль начала всё больше и больше зреть, – приводит слова Монфиса L’Equipe.

39-летний Монфис объявил о завершении профессиональной карьеры в 2026 году. Игрок полностью проведёт весь следующий сезон. Последним турниром Монфиса станет «Мастерс» в Париже.

Новости. Теннис
