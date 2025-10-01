Монфис рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры

53-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, когда он начал задумываться о завершении карьеры, отметив матч с британцем Джеком Дрейпером на «Ролан Гаррос» – 2025, в котором он проиграл со счётом 3:6, 6:4, 3:6, 5:7.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|5
|
|4
|6
|7
— Объявить о завершении карьеры — это особенный момент в жизни. В каком вы сейчас настроении?
— Уже какое-то время эта мысль у меня в голове. Я начал задумываться об этом после «Ролан Гаррос». Тогда я сам себе задал вопрос после матча с Дрейпером, где у нас получилась хорошая заруба: «Гаэль, как думаешь, сколько ещё «Ролан Гаррос» ты сможешь провести на хорошем уровне?» Я чувствовал себя хорошо, но мне хотелось снова испытать это волнение — возможность зацепить кого-то из топ-5, выиграть ещё один-два больших матча. И ответ, который я себе дал, был таким: их у меня осталось не так много. Именно тогда эта мысль начала всё больше и больше зреть, – приводит слова Монфиса L’Equipe.
39-летний Монфис объявил о завершении профессиональной карьеры в 2026 году. Игрок полностью проведёт весь следующий сезон. Последним турниром Монфиса станет «Мастерс» в Париже.
- 1 октября 2025
-
23:15
-
22:59
-
22:40
-
22:21
-
22:07
-
21:39
-
21:38
-
21:16
-
20:54
-
20:25
-
20:13
-
19:55
-
19:28
-
19:25
-
19:05
-
19:02
-
18:30
-
18:25
-
18:05
-
17:50
-
17:48
-
17:47
-
17:31
-
17:15
-
16:40
-
16:35
-
16:34
-
14:55
-
14:48
-
14:45
-
14:33
-
13:58
-
13:50
-
13:43
-
13:30