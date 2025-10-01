Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: расписание матчей 2 октября

Завтра, 2 октября, продолжится турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей второго игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей на 2 октября (выборочно) (время московское):

7:30. Камило Уго Карабелли (Аргентина) – Терренс Атман (Франция);

7:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Нуну Боржеш (Португалия);

7:30. Дженсон Бруксби (США, SR) – Джеймс Кент Троттер (Япония, Q);

9:00. Камиль Майхшак (Польша) – Итан Куинн (США);

9:00. Райлли Опелка (США) – Бенжамен Бонзи (Франция);

9:00. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Кристофер О'Коннелл (Австралия);

10:30. Маркoс Гирон (США) – Алехандро Табилo (Чили, Q);

10:30. Валентен Руае (Франция, Q) – Мариано Навоне (Аргентина);

12:00. Артур Риндеркнеш (Франция) – Хамад Меджедович (Сербия);

12:00. Маттео Арнальди (Италия) – Рэи Сакамото (Япония, Q);

13:30. Александр Ковачевич (США) – Цзюнчэн Шан (Китай, WC);

15:00. Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина).

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.