«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: расписание матчей 2 октября
Завтра, 2 октября, продолжится турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей второго игрового дня соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей на 2 октября (выборочно) (время московское):
- 7:30. Камило Уго Карабелли (Аргентина) – Терренс Атман (Франция);
- 7:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Нуну Боржеш (Португалия);
- 7:30. Дженсон Бруксби (США, SR) – Джеймс Кент Троттер (Япония, Q);
- 9:00. Камиль Майхшак (Польша) – Итан Куинн (США);
- 9:00. Райлли Опелка (США) – Бенжамен Бонзи (Франция);
- 9:00. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Кристофер О'Коннелл (Австралия);
- 10:30. Маркoс Гирон (США) – Алехандро Табилo (Чили, Q);
- 10:30. Валентен Руае (Франция, Q) – Мариано Навоне (Аргентина);
- 12:00. Артур Риндеркнеш (Франция) – Хамад Меджедович (Сербия);
- 12:00. Маттео Арнальди (Италия) – Рэи Сакамото (Япония, Q);
- 13:30. Александр Ковачевич (США) – Цзюнчэн Шан (Китай, WC);
- 15:00. Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина).
«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии