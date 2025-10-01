Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: расписание матчей 2 октября

«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: расписание матчей 2 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 2 октября, продолжится турнир категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием некоторых матчей второго игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай). Расписание матчей на 2 октября (выборочно) (время московское):

  • 7:30. Камило Уго Карабелли (Аргентина) – Терренс Атман (Франция);
  • 7:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Нуну Боржеш (Португалия);
  • 7:30. Дженсон Бруксби (США, SR) – Джеймс Кент Троттер (Япония, Q);
  • 9:00. Камиль Майхшак (Польша) – Итан Куинн (США);
  • 9:00. Райлли Опелка (США) – Бенжамен Бонзи (Франция);
  • 9:00. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Кристофер О'Коннелл (Австралия);
  • 10:30. Маркoс Гирон (США) – Алехандро Табилo (Чили, Q);
  • 10:30. Валентен Руае (Франция, Q) – Мариано Навоне (Аргентина);
  • 12:00. Артур Риндеркнеш (Франция) – Хамад Меджедович (Сербия);
  • 12:00. Маттео Арнальди (Италия) – Рэи Сакамото (Япония, Q);
  • 13:30. Александр Ковачевич (США) – Цзюнчэн Шан (Китай, WC);
  • 15:00. Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина).

«Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

Сетка «Мастерса» в Шанхае
Календарь «Мастерса» в Шанхае
Материалы по теме
Синнер может стать 1-м перед «Мастерсом» в Париже. Что ему нужно, чтобы обойти Алькараса?
Синнер может стать 1-м перед «Мастерсом» в Париже. Что ему нужно, чтобы обойти Алькараса?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android