Цонга отреагировал на завершение Монфисом карьеры

Финалист Australian Open (2008) Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал новость о том, что французский теннисист Гаэль Монфис принял решение завершить карьеру в 2026 году.

— Как он Вам сообщил о своём решении?

— Он рассказал мне об этом несколько недель назад. Нам всем нужно было обсудить это и посоветоваться с теми, кто уже сделал этот шаг, чтобы предвидеть будущее. Он спросил меня: «Каково это?» Он понимает, что это не какой-то пустяк. Мой опыт показывает, что тяжело будет каждому. В такой момент кажется, что наступает облегчение, это как вырвать все зубы — нужно быть готовым к тому, что будет больно. Это будет немного скорбно. Мне потребовался год или два. Прошло уже три с половиной года, и мне стало легче, но поначалу ты всё ещё чувствуешь себя игроком: слишком больно смотреть матчи. И потом ты спрашиваешь себя: «Что я делаю в 11 утра во вторник, когда все остальные чем-то заняты?»

— А для Вас что означает его уход из спорта?

— Это всегда что-то особенное. Это случится через год, так что за это время многое ещё произойдёт, но каждый раз, когда кто-то из нас четверых (Ришар Гаске, Жиль Симон, Жо-Вильфрид Цонга и Гаэль Монфис назывались «новыми мушкетёрами» современного французского тенниса.— Прим. «Чемпионата») уходит, отрывается какая-то часть нас.

Мы действительно жили вместе, может быть, не так тесно, но около того. Мы вместе с подросткового возраста; это ещё один шаг в могилу нашей карьеры. Это невероятно сильно, но это реальность; это маленькая смерть для нас. Мы прожили ради этого всю свою жизнь. Когда мы говорим «стоп», мы должны переосмыслить себя, стать другим человеком и отстраниться от образа, который мы играли на корте, — приводит слова Цонги L'équipe.