Светлана Кузнецова отреагировала на номинирование в Международный зал теннисной славы

Российская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова выложила пост, где прокомментировала своё номинирование на включение в Международный зал теннисной славы.

«Друзья, писать этот пост для меня невероятно волнительно. Я несколько раз начинала заново, потому что слова кажутся слишком простыми для таких эмоций. Но я постараюсь.

Сегодня тот самый день. Меня номинировали в Международный зал теннисной славы!

Я безмерно счастлива и благодарна за эту высочайшую оценку моих многолетних трудов. Всей моей жизни, которую я целиком и полностью отдала корту.

В моей карьере было столько незабываемых моментов: победы на турнирах «Большого шлема», триумфы на Кубке Федерации в составе сборной и титулы на престижнейших турнирах серии Masters — в Майами, Пекине, Штутгарте… А сегодня моё имя номинировано на самую престижную награду в мире тенниса. В ЗАЛ СЛАВЫ! Та маленькая девчонка из Ленинграда, которая была безмерно счастлива, выигрывая скромное первенство Санкт-Петербурга, не могла даже мечтать о таком. Для нас, теннисистов, это как Нобелевская премия или «Оскар». Награда, которая достаётся только легендам.

Спасибо, что оценили мой труд. Значит, всё было не зря!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.