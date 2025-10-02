Роддик — о травме Алькараса: к счастью, он избежал каких-то долгосрочных повреждений

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик высказался о повреждении голеностопа у испанца Карлоса Алькараса, из-за которого он снялся с «Мастерса» в Шанхае. Алькарас получил травму в матче первого круга турнира в Токио (Япония) с аргентинцем Себастьяном Баэсом (41-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«В какой-то момент мы переживали из-за голеностопа Карлитоса. Это было нервное ощущение. Но потом вдруг он снова начал хорошо двигаться. Когда подворачиваешь голеностоп, если это не слишком серьёзно и связки не порваны, обычно можно справиться. Я доходил до того, что делал это так часто, что там всё уже стало расхлябанным. Так что я подворачивал его сильнее, но последствия были не такими тяжёлыми.
Первые три шага после этого обычно показывают, будет ли это просто небольшая боль или что-то более серьёзное. Если это просто боль — значит, всё в порядке. К счастью, он избежал каких-то долгосрочных повреждений, потому что было бы ужасно, если бы гонка за первую строчку в рейтинге завершилась из-за растяжения голеностопа», – приводит слова Роддика Tennis Up To Date.
- 2 октября 2025
-
00:18
-
00:06
- 1 октября 2025
-
23:43
-
23:30
-
23:15
-
22:59
-
22:40
-
22:21
-
22:07
-
21:39
-
21:38
-
21:16
-
20:54
-
20:25
-
20:13
-
19:55
-
19:28
-
19:25
-
19:05
-
19:02
-
18:30
-
18:25
-
18:05
-
17:50
-
17:48
-
17:47
-
17:31
-
17:15
-
16:40
-
16:35
-
16:34
-
14:55
-
14:48
-
14:45
-
14:33