Роддик — о травме Алькараса: к счастью, он избежал каких-то долгосрочных повреждений

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик высказался о повреждении голеностопа у испанца Карлоса Алькараса, из-за которого он снялся с «Мастерса» в Шанхае. Алькарас получил травму в матче первого круга турнира в Токио (Япония) с аргентинцем Себастьяном Баэсом (41-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

«В какой-то момент мы переживали из-за голеностопа Карлитоса. Это было нервное ощущение. Но потом вдруг он снова начал хорошо двигаться. Когда подворачиваешь голеностоп, если это не слишком серьёзно и связки не порваны, обычно можно справиться. Я доходил до того, что делал это так часто, что там всё уже стало расхлябанным. Так что я подворачивал его сильнее, но последствия были не такими тяжёлыми.

Первые три шага после этого обычно показывают, будет ли это просто небольшая боль или что-то более серьёзное. Если это просто боль — значит, всё в порядке. К счастью, он избежал каких-то долгосрочных повреждений, потому что было бы ужасно, если бы гонка за первую строчку в рейтинге завершилась из-за растяжения голеностопа», – приводит слова Роддика Tennis Up To Date.