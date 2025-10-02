Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик — о травме Алькараса: к счастью, он избежал каких-то долгосрочных повреждений

Роддик — о травме Алькараса: к счастью, он избежал каких-то долгосрочных повреждений
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик высказался о повреждении голеностопа у испанца Карлоса Алькараса, из-за которого он снялся с «Мастерса» в Шанхае. Алькарас получил травму в матче первого круга турнира в Токио (Япония) с аргентинцем Себастьяном Баэсом (41-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 12:20 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

«В какой-то момент мы переживали из-за голеностопа Карлитоса. Это было нервное ощущение. Но потом вдруг он снова начал хорошо двигаться. Когда подворачиваешь голеностоп, если это не слишком серьёзно и связки не порваны, обычно можно справиться. Я доходил до того, что делал это так часто, что там всё уже стало расхлябанным. Так что я подворачивал его сильнее, но последствия были не такими тяжёлыми.

Первые три шага после этого обычно показывают, будет ли это просто небольшая боль или что-то более серьёзное. Если это просто боль — значит, всё в порядке. К счастью, он избежал каких-то долгосрочных повреждений, потому что было бы ужасно, если бы гонка за первую строчку в рейтинге завершилась из-за растяжения голеностопа», – приводит слова Роддика Tennis Up To Date.

Материалы по теме
Синнер может стать 1-м перед «Мастерсом» в Париже. Что ему нужно, чтобы обойти Алькараса?
Синнер может стать 1-м перед «Мастерсом» в Париже. Что ему нужно, чтобы обойти Алькараса?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android