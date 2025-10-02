Скидки
Теннис Новости

Монфис — о завершении карьеры: хотелось рассказать всем, чтобы быть спокойнее душой

Монфис — о завершении карьеры: хотелось рассказать всем, чтобы быть спокойнее душой
53-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, почему он решил сообщить о завершении своей теннисной карьеры. Ранее теннисист заявил, что сезон-2026 станет для него последним в карьере.

«Всё происходило постепенно. Тяжело говорить об этом всём и при этом оставаться сосредоточенным. Моя мама была в Монреале вместе с Элиной и малышкой, мы увиделись в Цинциннати, и именно там я ей всё рассказал. Когда я это произнёс, мне стало легче. Потом я поделился с моими лучшими друзьями. Но последние два месяца мне было трудно играть, потому что я чувствовал, будто обманываю людей.

Мне хотелось рассказать всем, освободиться, чтобы быть спокойнее душой. Меня часто спрашивали о конце карьеры… Перед азиатским турне я сделал небольшой шуточный пост с карточками, но никто не «раскусил» мой ребус (улыбается). Это была загадка, намёк на объявление, связанное с моей карьерой, причём специально не слишком очевидный. Но мало кто понял, и в этом тоже был замысел. А потом я получил травму голеностопа в Чэнду, вернулся домой, немного выделил времени для себя — и тогда уже объявил. Было непросто это написать. Нужно резюмировать 39 лет жизни, около тридцати — в теннисе, в восьми слайдах. Мне нравится быть настоящим, прозрачным со своими болельщиками», – приводит слова Монфиса We Love Tennis со ссылкой на L’Equipe.

