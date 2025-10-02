Скидки
Жиль Симон пожелал Монфису насладиться последним сезоном

Французский теннисист Жиль Симон принял участие в записи видео для Гаэля Монфиса, планирующего завершить карьеру в 2026 году, где трогательно пожелал бывшему напарнику насладиться эмоциями от последнего сезона в профессиональном теннисе.

«Монф, скоро закончится это большое и красивое путешествие. Я желаю тебе всего наилучшего в твой последний сезон. Насладись по полной эмоциями, которые ты получишь на каждом турнире, где сыграешь. Это по-настоящему многое значит для тебя. Публика будет счастлива тебя увидеть. Вскоре страница перевернётся, но ещё ничего не кончилось! Поэтому давай, парень, наслаждайся этим», — сказал Симон в видеоролике, опубликованном на странице Монфиса в соцсети.

Ранее стало известно, что французский теннисист, полуфиналист двух турниров «Большого шлема» Гаэль Монфис завершит карьеру в 2026 году.

